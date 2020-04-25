Son dakika haberi: Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Corona virüsü pandemisinden etkilenen vatandaşların maddi zorluklarını gidermek amacıyla kamu bankaları tarafından 10 bin TL'ye kadar, 36 ay vade ile kredi desteği sağlanıyor. Söz konusu destek 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli bir şekilde uygulanıyor. Başvuru yapıp talebi olumlu bir şekilde değerlendirilen ve banka tarafından kendisine sonuç bildirilen kişiler, kredi kullanımı gerçekleştirdikten sonra geri ödemeye 6 ay sonra başlıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç kredisi için başvurular, online kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Temel İhtiyaç Kredisi şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayan kişilere SMS ile sonuç bildirilmeye başlandı. Bununla birlikte başvuru süreci de devam ediyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…