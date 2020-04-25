Coronaya karşı destek tam! Başvuran herkes alıyor...
Tüm dünyayı etkisi altına alan
corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bütün ülkeler ölümcül virüs için seferber olmuş durumda. Ülkemizde de corona virüs salgınının etkisini azaltacak projesi olanlar destekleniyor. Girişimcilerden hızlı ve çözüm odaklı olmaları bekleniyor. Bugün geliştirilecek iş fikirleri, yarın da ülke ekonomisinin dünyada öne çıkmasını sağlayacak.
Giriş Tarihi: 25.04.2020
07:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
07:43
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Devlet, yeni tip
corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan ekipman ve cihazları üretenlere milyonlarca liraya varan teşvikler, destekler veriyor. Bu amaçla iki ayrı teşvik programı yürütülüyor.
Birincisi KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı, ikincisi ise kalkınma ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı. Bu aşamada girişimcilerden beklenen hızlı ve çözüm odaklı olmaları...
Zira virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor. Ayrıca, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar da destekleniyor.
Peki destekten faydalanmak, girişim fikrini gerçekleştirmek isteyenler nereye başvuracak? Bunun için son tarih nedir? Bugün yapılan çalışmalar, gelecekte benzer bir durumla karşılaştığımızda dayanıklılığımızı artıracak mı? Bu soruların yanıtlarını Experto Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol verdi.
Üretici firmalar nasıl faydalanabilir? Gerek KOSGEB tarafında, gerekse kalkınma ajansları tarafında tüm başvurular online sistem üzerinden yapılabiliyor. Burada şunu belirtmekte fayda var. KOSGEB sadece KOBİ'lere destek veren bir kurum. Bu yüzden programa KOBİ'ler başvurabiliyor. Kalkınma ajanslarında ise sanayi kuruluşları da KOBİ'ler de başvuru yapabiliyor.
Başvurunun son tarihi nedir? KOSGEB'in bir başvuru tarihi yok. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Kalkınma ajansları içinse son başvuru tarihi 30 Nisan 2020.
Başvuru şartları nelerdir? Burada aranan herhangi bir başvuru şartı yok. Ancak Kalkınma Ajanslarının bir farklılığı var. O da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımladığımız sivil toplum kuruluşları da bu programa başvuru yapabiliyor. Kâr amacı gütmeyen projeler yüzde 100 oranında desteklenirken kâr amacı güden işletmelerin projeleri yüzde 50 ila yüzde 90 oranında destekleniyor. İster bir çalışanınız olsun isterseniz çok büyük bir sanayi kuruluşu olun her türlü bu desteklere başvuru yapabilirsiniz.