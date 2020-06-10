Yabancı yatırımcıya kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı. Bakan Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımların sürdüğünü belirterek, "Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile işbirliği yapıldığını açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurtdışı yerleşiklerin Türk Lirası, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır" denildi. ANKARAHAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.