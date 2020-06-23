Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Albayrak corona virüs salgınından yapılan desteklere, piyasalardan kredi tutarlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar | Video

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aldığımız önlemler sayesinde ekonomik açıdan en az etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk. Erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı.

KONUT KREDİSİNE REKOR BAŞVURU

İktisadi faaliyetteki toparlanmayı görmeye başlıyoruz. Yurtiçi talep ve beklentilerde iyileşme görünüyor. Normalleşme süreci bu ay ile hız kazandı. Düşük maliyetli konut kredisi başvurusu 133 bini geçti. 101 bin vatandaşımıza 25 milyar liralık tahsis yapıldı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 280 milyar TL'yi geçmiş durumda.

Bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma bekliyoruz. Ekonomide değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz.

BANKALARA ÖNEMLİ ÇAĞRI Bakan Albayrak bankalara çağrıda bulunarak, "Bankacılık sektörümüz sağlık bir görünüme sahip. Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil. Bankalar bazı eski alışkanlıklarından kurtulmalı. Aldığınız kararlar sosyal toplumsal refahı etkiliyor. Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Bankacılık sektörü kabuk değiştirmeli. Bankalar yerli üretimi destekleyen projelere katkı sağlamalı" dedi.

PİYASALARA GÜVEN MESAJI

Devletimiz Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir piyasa gözetim altyapısına ulaştı. Piyasayı tarihinde görülmemiş düzeyde takip ediyoruz.

Müşterilerimize kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamamız lazım. Ticari krediler vadesinden önce geri çağrılmamalı.

"BUNLARDAN KAÇINMAK LAZIM"

Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım

Haziran ayının ilk 21 günlük döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artış gösterdi