Son dakika | İçişleri Bakanlığından restoran ve kafe kararı! Kısıtlama kaldırıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı corona virüs salgını sebebi ile çalışma saatleri geçiçi olarak kısıtlanan işletmeler için yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı restoran ve kafelerdeki o kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı | Video

ÇOK SAYIDA İŞLETMENİN KISITLAMASI KALDIRILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.

Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 20 Temmuz corona virüs verileri

Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca bu fotoğrafla uyardı! "Bir dahaki karşılaşmamızda..."