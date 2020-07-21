Son dakika | İçişleri Bakanlığı restoran ve kafelerdeki o kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı | Video
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Son dakika Haberi... Corona virüs salgınında normalleşme adımları tek tek atılıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından son dakika corona virüs kararı geldi. Bakanlık genelgesine göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. İşte detaylar...