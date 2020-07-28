Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz'de memnuniyetle karşılandı.

Geçen yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlenmişti. Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de ekleniyordu. Bu yıl açıklanan 22.50 lira ise üreticinin yüzünü güldürdü.

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FINDIK ÜRETİCİLERİ SABAH'A DEMEÇ VERDİ

Fındık üreticileri bu yıl ki fındık fiyatının beklentilerini karşıladığını rekoltenin de yüksek olduğunu bol ve verimli bir sezonda açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çarşamba Sahil köyünden Tuncay Yaldız, Murat Bediz ve Hasan Yaldız SABAH'a demeç verdi.

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20 TL olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.

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Verim artırma politikası faydalarını gösteriyor. Bende iki araba var. Bu gidişle üçüncü arabayı alırım. Bu gidişle yerli araba da olacak. Bereket versin. 22.50 fiyat beklentimizin üstünde oldu. Verim yüksek, kalite yani randıman kaliteli… TMO'da alım yaparak ton başı destek ile fiyat piyasada Aralık ayında 27-28 lira olur" dedi.

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