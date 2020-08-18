Her gün 7400 konut satıldı

Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyasının etkisiyle konut satışında çifte rekor kırıldı. Temmuzda hem kredili satışta hem toplam satışta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 20.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 arttı. Temmuzda toplam 229 bin 357 konut satıldı. Her gün 7.400 kişi ev sahibi oldu.



DÜŞÜK FAİZ DOPİNG ETKİSİ SAĞLADI

Kamu bankalarının düşük faiz hamlesi bekleyen vatandaşı harekete geçirdi. Kredili alımlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900.6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Senet ya da peşin gibi diğer alım türleri de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 artarak 98 bin 636 oldu. Bu yılın ilk 7 ayında konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 arttı ve 854 bin 126 oldu.



VATANDAŞ İKİNCİ ELİ TERCİH ETTİ

Temmuzda vatandaşın tercihi 2. el konut oldu. 2. el konut satışı temmuzda yüzde 155 arttı ve 161 bin 420 oldu. Sıfır konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6'da kaldı. Salgın nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen yabancılar alım yapamadı. Bu sebeple yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 azalarak 2 bin 741'e geriledi.



BU YIL 2019'U GEÇECEĞİZ

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Haziranda yaşanan rekor konut satışının temmuzda da yüksek seviyede gerçekleşmesi, konut alıcıları için düşük faizin ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösterdi. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde hem birinci hem de ikinci el konut satışlarında hareketliliğin sürmesini bekliyoruz. Konut satışları bu yaz yüksek seviyede devam ettiği için yıl sonunda 2019 rakamlarını geçebileceğimize inanıyorum. Bu yılki rakamın 2019'dakinin yüzde 15-20 üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



KONUT SATIŞLARI TARİHİ REKOR KIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çekerek, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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V YÜKSELİŞİYLE SATIŞLAR ZİRVE YAPTI

Konutder Başkanı Altan Elmas, pandemiyle birlikte biriken talebin kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelendiğini söyledi. Elmas, "Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş böylece zirve yaparak tarihi rekor kırdı. Bu artışlarda en önemli etki şüphesiz kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama, 180 ayı bulan vadelerin olması ve sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar oldu" diye konuştu. Elmas, satışların devam edebilmesi için faizlerin 1'in altında kalması gerektiğine işaret etti.



TEŞVİKİN DEVAMI İÇİN ÇABALIYORUZ

Faizlerdeki artışın satışları etkileyeceğini belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Ağustos itibarıyla genel beklentimiz rekor seviyedeki satışların sona ereceği yönünde. Kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle rekor satışlara sahne olan sektör, faizlerin yükseliş trendine girmesiyle birlikte durgunluğa girme eğiliminde. Birinci el konutlara teşvikin devam etmesi için çabalıyoruz. Gerçekleşen her konut satışı, makro ekonomideki çarkların dönmesi için yeni bir güç demektir. İnşaatta hareketlenme, istihdamın artması; vergi gelirlerinin yükselmesi demektir."

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