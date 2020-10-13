Son dakika: Ortak manşetlerle milli ekonomiye saldırı! Kriz medyası kimden talimat alıyor?

Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kriz medyasının milli ekonomiyi manşetler üzerinden hedef almasına değinen Erdem, "Belli bir medya algı oluşturmaya çalışıyor. Rakamlar eğer onların istediği gibiyse, bakın kriz var kötü gidiyoruz diyorlar. Ama rakamlar iyi gidiyorsa TÜİK rakamlarla oynuyor diyorlar" dedi. İşte Faruk Erdem'in dikkat çekici açıklamaları...

Kriz medyası kimden talimat alıyor? Milli ekonomi kriz medyasının hedefinde! | Video

TÜİK İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Türkiye'de bir muhalefet etme biçimi gelişti. Devlet kurumları üzerinden muhalefet etme alışkanlığı başladı. Kendi devletinizin kurumlarını itibarsızlaştırarak neyi amaçlıyorsunuz? TÜİK'i itibarsızlaştırdığınız zaman muhalefet mi etmiş oluyorsunuz? TÜİK'e bakınca tarihine bakarsa 1300'e dayanıyor Cumhuriyet'ten sonra bugünkü yapısına kavuşmuş ve orada yüzlerce uzmanın çalıştığı bir kurum. Orada çalışanlara hakaret edilmiş olunuyor." dedi.

DEVLET KURUMUNA OLAN DÜŞMANLIĞI GÖSTERİYOR

Faruk Erdem, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar bir istatististik biliminin rakamları. Az önce sanayi rakamlarından bahsettik bunu görmemek için gözünüz var ama görmüyorsunuz. Türkiye Nisan'da Mayıs'ta ekonomi kapanmıştı. Haziran ile birlikte normalleşme başladı. Önce talep sonra da üretim başladı. Dükkanlar, sanayi çalıştı. Sanayi üretimi de yükseliyor. V tipi toparlanma kendiliğinden olan birşey istatistik bunu açıkladığı zaman bu böyle olmaz demek devlet kurumuna olan düşmanlığı gösteriyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE PANDEMİYİ EN AZ HASARLA ATLATAN 2. ÜLKE OLDU

Erdem, "OECD rakamlar açıkladı. Türkiye 2. çeyrekte en az hasarla atlatan 2. ülke oldu. Elin oğlu açıklıyor. Ona da itiraz ettiler. Bankalar Birliği geçtiğimiz günlerde vatandaşın takipteki kredi ve kredi kartı sayılarının yüzde 55 düştüğünü açıkladı. Ona da yalan dediler." diye konuştu.

İNSANLARI PANİĞE SEVK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Erdem, "Bir de şunu görüyorum. Rakamlar eğer onların istediği gibiyse, bakın kriz var kötü gidiyoruz diyorlar. Ama rakamlar iyi gidiyorsa TÜİK rakamlarla oynuyor. Eski bir TÜİK Başkanının açıklamasını gördüm. 'Ben bu kuruma güvenmiyorum diyor' Sen de o kurumun başındaydın. E o zaman düzgün çalışıyor da şimdi mi bozuldu. Aynı uzmanlar çalışıyor. Dediğim gibi bu bir bilim. Avrupa ve dünya nasıl uyguluyorsa bizde de aynı yöntemlerle rakamlar ortaya çıkıyor. Belli bir medya bu algıyı oluşturmaya çalışıyor. Kur üzerinden ekonomiyi tarif etme ve rakamları itibarsızlaştırarak insanları paniğe sevk etmeye çalışıyorlar. Ekonominin yüzde 50'si psikoloji. Bu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar." sözlerini kullandı.