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HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, ve fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Ekim ayında ise inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarına göz gezdirmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Haftanın kapanış gününde altının gram fiyatı 486 lira civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Ekim gram, cumhuriyet, ata, ve fiyatları

Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:07 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmiş olan vatandaşlar ise rakamlara göz gezdirmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 486 lira civarında işlem görüyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Ekim gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 23 EKİM GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 486 lira civarında işlem görüyor.

İşte 23 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları;

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.227,70

Satış: 3.253,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.221,00

Satış: 3.270,00

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 485,89

Satış: 485,96

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 787,60

Satış: 795,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.110,52

Satış: 3.170,68

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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