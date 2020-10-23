Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmiş olan vatandaşlar ise rakamlara göz gezdirmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 486 lira civarında işlem görüyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Ekim gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 23 EKİM GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 486 lira civarında işlem görüyor.

İşte 23 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları;