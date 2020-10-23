Her şehre ayrı akıllı uygulama

Turkuvaz Yayın Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi, grubun yeni evi olan Turkuvaz Medya Center'da üçüncü kez gerçekleştirildi. Dünyayı sarsan küresel salgın Kovid- 19 ortamında 2023 hedeflerine azimle koşan Türkiye'nin yeni stratejileri, çalışmaları ve projeleri masaya yatırıldı. Zirvenin açılışına video konferans aracılığıyla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda yürütülen projeleri anlattı.

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte akıllı şehirlerin daha da öne çıktığını belirten Murat Kurum, "Bugünkü toplantımız, geleceğin şehirleri konusunda bize yol gösterecek olması bakımından önemli. Bugün, şehirlerimizde yeni normale ve dijital çağa uyumun yol haritalarını hazırlıyoruz. Yerel yönetimlerimizi akıllı sistemlerle donatıyoruz" dedi. Bu çalışmaları sistematik bir şekilde ortaya koyabilmek için 24 Aralık 2019'da Milli Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı açıklarını hatırlatan Kurum, bu planla artık her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejisi olacağını ifade etti. Akıllı şehir uygulamalarıyla tüm illerin birbirine entegre olacağını ve şehirlerin artık birbiriyle konuşacağını aktaran Kurum, "Mesela Artvin'de öncelikli sorun, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise çalışmalarımızı bu yöne kaydırıyoruz. Artvin'in trafik sorununu ise ikincil sorun olarak çözüyoruz" diye konuştu.



ELEKTRİKLİ ARACA İMAR PLANI

Şehirlerin olgunluk seviyelerini ölçtüklerini aktaran Kurum, "Mesela, İstanbul'da atık toplama ve taşıma maliyeti 1 milyar TL'nin üzerinde. Akıllı atık sistemleriyle çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını, ayrıştırma oranlarını ölçen akıllı sistemlerle yazılımlarla sensörlerle bu masrafı çok büyük oranda azaltabiliriz" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde otonom araçların birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatındaki yerlerini alacaklarına değinen Kurum, "Trafik yönetimini, otopark sistemlerimizi anlık araç bilgileriyle merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz" dedi. Elektrikli araçların öne çıktığını beliren Kurum, "Biz de yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İmar planlarını elektrikli araçlara göre tasarlayacağız

HEDEFE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ

Zirvenin açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı. Zirveyle Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Uzman, "Türkiye 2023 için hedeflerine ulaşma heyecanımız sürüyor. Dünyada ve çevremizde yaşanan olumsuzluklara rağmen her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile demokratik, yaşam standartları yüksek, teknoloji ve sanayi üreten, eğitim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip küresel bir aktör olarak hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç hem de örnek alınması gereken bir model olacak. Hedeflere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



YILLIK 25-30 MİLYAR LİRALIK KATKI

Türkiye'nin geliştirdiği projelerle dünyada dikkat çektiğini ve dünyanın birçok ülkesinde Türk şirketlerin projeler yaptığını aktaran Kurum, yerli ve milli akıllı şehir ürün ve hizmetlerini de ihraç edeceklerini vurguladı. Kurum, "Akıllı Şehir Küresel Pazar Analizi'ne göre dünyada akıllı şehirler pazarı büyüklüğü 2024'te 826 milyar dolara çıkacak. Hedefimiz akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomimize yıllık 25-30 milyar liralık katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

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