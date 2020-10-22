Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi başladı. 3. Türkiye 2023 Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başladı.