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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GELİŞMESİ - hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği sabah saatlerinden itibaren sürmeye devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı sık sık araştırılan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline geliyor. Haftanın ikinci işlem gününden Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:31 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ile ilgili haberleri günün her saati yakından takip ediliyor. Değişen bir grafiğe sahip olması nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Özellikle yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken alış ve satış fiyatları da öğrenilmek isteniyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 27 EKİM 2020 SALI

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip edilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son gelişmeleri öğrenebilir, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,92

SATIŞ: 470,23

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.331,70

SATIŞ: 3.355,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.317,00

SATIŞ: 3.368,00

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SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.203,06

SATIŞ: 3.266,18

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.625,70

SATIŞ: 1.640,70

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 820,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,90

SATIŞ: 502,00

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SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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