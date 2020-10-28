Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı rakamlar ile : 28 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

haberleri haftanın üçüncü gününde de yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda canlı ve güncel rakamlara ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını bu yönde sürdürürken altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Değişen inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önem taşıyan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ekim 2020 , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:08 ABONE OL
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı ve güncel rakamlar doğrultusunda haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle son yıllarda büyük bir yükseliş yaşayan sarı metalin değişen grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken haberimizin içerisinden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 449,80

SATIŞ: 467,19

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.310,10

SATIŞ: 3.343,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.300,00

SATIŞ: 3.350,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.188,65

SATIŞ: 3.251,48

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,40

SATIŞ: 1.635,60

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 807,40

SATIŞ: 817,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 497,77

SATIŞ: 497,85

ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA