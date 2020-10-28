Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 28 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı ve güncel rakamlar doğrultusunda altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle son yıllarda büyük bir yükseliş yaşayan sarı metalin değişen grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken haberimizin içerisinden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.