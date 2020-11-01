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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

: fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Gram, tam, yarım, ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL?

fiyatları hareketliliği haftanın son gününde bile vatandaşların gündeminde yer almaktadır. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. En son ise alış 504,10 TL’den işlem gördü. Peki ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 10:36 Son Güncelleme: 1.11.2020 10:36 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketlilik: 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar bilgisi almadan ile kuyumcuların yolunu tutmuyor. Hem yatırımcısı hem alıcısı dolardaki ani yükseliş sebebiyle sarı metale doğru yöneliyor. Sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılan ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, ve çeyrek oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 1 KASIM 2020

Kasım ayının ilk gününde haberleri an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken altın düşer mi yükselir mi merak edilen bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor. İşte 1 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları son durum…

Altın fiyatları son dakika hareketlilik: 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,54

SATIŞ: 474,20

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.359,70

SATIŞ: 3.385,20

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Altın fiyatları son dakika hareketlilik: 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.355,00

SATIŞ: 3.390,00


TAM ALTIN

ALIŞ: 3.232,30

SATIŞ: 3.294,40

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Altın fiyatları son dakika hareketlilik: 1 Kasım 2020 Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.639,50

SATIŞ: 1.655,90


ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 819,80

SATIŞ: 827,90

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 456,54

Satış: 474,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 504,10

SATIŞ: 504,29

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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