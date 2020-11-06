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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

- bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında büyük oranda yükselişe geçen sarı metal, haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Koronavirüs nedeniyle büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:46 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:46 ABONE OL
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – Bugün 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi…Sabah saatleri ve gün içerisinde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Ağustos ayından bu yana yüksek bir grafik çizerken kimi zaman da inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Gram altının fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyrederken araştırmalar da başladı. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 KASIM 2020 CUMA CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR!

Altın alış ve satış fiyatları hakkında araştırmalar başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen, iyi bir yatırım aracı olarak bilinen haberinin detayları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – Bugün 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,36

SATIŞ: 492,71

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.490,70

SATIŞ: 3.521,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.474,00

SATIŞ: 3.526,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – Bugün 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.353,81

SATIŞ: 3.419,82

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.703,50

SATIŞ: 1.722,90

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – Bugün 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 852,00

SATIŞ: 861,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,81

SATIŞ: 525,97

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SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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