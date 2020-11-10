Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?

Ülkemizde sabah saatlerinden bu yana en çok takip edilen konu başlıkları arasında kuşkusuz altın fiyatları var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki bilgileri üstü ste geliyor. Bugün gram altın 504,53 TL'den alınırken 504,63 TL'den satılıyor. Dün oldukça düşen dolar ve altın fiyatlarında bugün son durum şu şekilde; %1 oranında bir artış söz konusu. 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde...
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son dakika gelişmesine göre çeyrek altın fiyatları bugün 820,40 TL'den alınırken 833,50 TL'den satılıyor. Çeyrek altın hiç şüphesiz yıllardır ülkemizde birikimin bir numaralı aracı olarak değerlendiriliyor. Çeyrek altın, dolar ve eurodan daha çok tercih ediliyor.
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YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracı olarak dikkat çekiyor. Bugün yarım altın 1.640,90 TL'den alınırken 1.667,10 TL'den satılıyor.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.365,70
SATIŞ: 3.403,70
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 282,29
SATIŞ: 327,66
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 360,54
SATIŞ: 361,29
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 456,77
SATIŞ: 474,43