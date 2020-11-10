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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! Bugün gram ve güncel fiyatları ne kadar?

Günlerdir en çok merak edilen konular arasında yer alan hakkında bilgileri peş peşe geliyor. Özellikle dün altın fiyatları ve doların düşmesinin ardından bugünkü durum yoğun şekilde merak ediliyordu. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgisine göre bugün 504 TL'den işlem görüyor. Aynı şekilde 10 Kasım gram altın ve fiyatları da milyonlarca vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ortak değerler ve sosyal hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli bir nesne olarak değerlendiriliyor. İşte ayrıntılı güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:22 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?

Ülkemizde sabah saatlerinden bu yana en çok takip edilen konu başlıkları arasında kuşkusuz var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gram ve fiyatları hakkındaki bilgileri üstü ste geliyor. Bugün 504,53 TL'den alınırken 504,63 TL'den satılıyor. Dün oldukça düşen dolar ve altın fiyatlarında bugün son durum şu şekilde; %1 oranında bir artış söz konusu. 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde...

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI
Ülkemizde son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer aldı. Bugün gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 505,64 TL'den alınan gram altın 505,75 TL'den satılıyor.
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

gelişmesine göre fiyatları bugün 820,40 TL'den alınırken 833,50 TL'den satılıyor. Çeyrek altın hiç şüphesiz yıllardır ülkemizde birikimin bir numaralı aracı olarak değerlendiriliyor. Çeyrek altın, dolar ve eurodan daha çok tercih ediliyor.

Güncel Çeyrek Altın Fiyatları için tıklayın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracı olarak dikkat çekiyor. Bugün yarım altın 1.640,90 TL'den alınırken 1.667,10 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?
TAM ALTIN FİYATLARI
TAM ALIN ALIŞ: 3.160,93
SATIŞ: 3.226,82
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 3.270,00
SATIŞ: 3.319,00
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.365,70

SATIŞ: 3.403,70

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 282,29

SATIŞ: 327,66

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 360,54

SATIŞ: 361,29

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,77

SATIŞ: 474,43

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! Bugün gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?
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