SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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HAREKETLİLİĞİ: 10 Kasım Bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek ?

Haftanın ikinci günü itibariyle hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken sarı metale olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son dönemlerde ani iniş çıkış grafiği rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. En son gram altının fiyatı 492 TL’den güne başlamıştı. Corona virüs sebebiyle değişkenlik gösteren oldu? 10 Kasım Bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:25 Son Güncelleme: 10.11.2020 21:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar üzerindeki gelişmeleri yakın mercekten takip ediyor. Ağustos ayında rekor seviyelerde seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi dikkat çekmişti. Son günlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle sarı metale olan yoğun ilgi devam ederken, bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki oldu? 10 Kasım Bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

haberleri haftanın ikinci gününde de yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün içinde altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey fazla. Haberimizde, 10 Kasım 2020 altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları takip edebilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.296,70

SATIŞ: 3.324,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

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CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.295,00

SATIŞ: 3.345,00

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 446,95

SATIŞ: 464,23

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.605,10

SATIŞ: 1.626,20

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 802,6000

SATIŞ: 813,2000

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 492,4290

SATIŞ: 492,5230

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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