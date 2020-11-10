SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri yakın mercekten takip ediyor. Ağustos ayında rekor seviyelerde seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi dikkat çekmişti. Son günlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle sarı metale olan yoğun ilgi devam ederken, bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci gününde de yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün içinde altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey fazla. Haberimizde, 10 Kasım 2020 altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları takip edebilirsiniz.