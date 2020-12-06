Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve dünyadaki olumlu aşı haberleri altındaki düşüşün ana nedeni olarak yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar yatırımlarını yönlendirmek amacıyla fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 6 Aralık 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.