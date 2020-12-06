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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : 6 Aralık 2020 bugün , cumhuriyet, ata ve fiyatları ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını, altının fiyatlarının tarihin en yüksek rakamlarını görmesine neden oldu. Kasım ayıyla birlikte gelen aşı haberleri ve ABD seçimlerinin sonuçlanması ise altın fiyatlarında sert bir düşüşü beraberinde getirdi. Yeni ayda da düşüş yaşayan altın ile ilgili yatırımcılar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:05 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve dünyadaki olumlu aşı haberleri altındaki düşüşün ana nedeni olarak yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar yatırımlarını yönlendirmek amacıyla fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 6 Aralık 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,91

SATIŞ: 433,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.075,00

SATIŞ: 3.100,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.497,20

SATIŞ: 1.517,70

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,60

SATIŞ: 757,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,30

SATIŞ: 461,39

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ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI

Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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