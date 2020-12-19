SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 19 Aralık Cumartesi güncel ve canlı 22 ayar bilezik gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Kasım ayına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayıyla başlayan sert düşüşün ardından inişli çıkışlı grafik sürüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başlasa da gün içerisinde de en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;