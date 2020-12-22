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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

HABERİ | ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde haberleri araştırması başladı. Sabah saatleri itibarıyla başlamak üzere gün içerisinde de küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından canlı ve güncel rakamlar önem kazanıyor. Yeni haftada gram altının 500 TL’nin altında seyrettiği görülüyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yakından takip edilen altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:01 Son Güncelleme: 22.12.2020 07:02 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırması sabah saatleri itibarıyla başladı. Piyasaların ikinci işlem gününde alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olması da bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini alıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 22 ARALIK 2020 SALI

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 463 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 418 liradan işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,17

SATIŞ: 434,34

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.084,30

SATIŞ: 3.103,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.081,00

SATIŞ: 3.128,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.971,88

SATIŞ: 3.034,07

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.501,80

SATIŞ: 1.516,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,90

SATIŞ: 758,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,19

SATIŞ: 463,20

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SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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