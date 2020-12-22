SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırması sabah saatleri itibarıyla başladı. Piyasaların ikinci işlem gününde alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olması da bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini alıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 22 ARALIK 2020 SALI

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 463 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 418 liradan işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!