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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 23 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

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ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde oldukça hareketli bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı şu sıralar 460 lira civarında seyrediyor. Pandemi nedeniyle ciddi bir yükseliş yaşayan altın fiyatları Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüş ve Kasım ayına kadar kademeli yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayıyla birlikte gelen olumlu yöndeki aşı haberleri, altın fiyatları üzerindeki sert düşüşün başlangıcı oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Aralık 2020 Çarşamba , tam, yarım, gram ve fiyatları

Giriş Tarihi: 23.12.2020 08:28 Son Güncelleme: 23.12.2020 08:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 23 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Son Dakika Haberi… Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı rakamlar yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgını ile birlikte başlayan yükselişini Kasım ayına kadar sürdüren altın, daha sonra kademeli olarak düşüş yaşamaya başlamış ve son aylarda dip rakamları görmüştü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Aralık 2020 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 458 lira civarından işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 415 liradan işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,13

SATIŞ: 431,19

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,90

SATIŞ: 3.079,80

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.058,00

SATIŞ: 3.104,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.951,97

SATIŞ: 3.010,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.490,80

SATIŞ: 1.504,30

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 745,40

SATIŞ: 752,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 459,07

SATIŞ: 459,19

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 23 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
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