SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 23 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Son Dakika Haberi… Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı rakamlar yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgını ile birlikte başlayan yükselişini Kasım ayına kadar sürdüren altın, daha sonra kademeli olarak düşüş yaşamaya başlamış ve son aylarda dip rakamları görmüştü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Aralık 2020 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 458 lira civarından işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 415 liradan işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!