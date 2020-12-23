Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken sarı metale ilgi sürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yakından takip edilen 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları hafta ortasında altın piyasasındaki son durumu merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 460 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 416 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar…