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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

canlı ve güncel : 23 Aralık 2020 Bugün , gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek ?

ile ilgili haberleri haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Yeni haftaya düşüş eğilimi gösteren altının gram fiyatı bugün 460 liradan işlem görüyor. Koronavirüs kaynaklı olarak pandemi sürecinde yükseliş gösteren sarı metalin aralık ayında nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Peki 23 Aralık 2020 Bugün , gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek ? İşte Kapalıçarşı’dan son dakika canlı ve güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 19:01 ABONE OL
Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken sarı metale ilgi sürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yakından takip edilen 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları hafta ortasında altın piyasasındaki son durumu merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın fiyatı 460 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 416 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar…

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 747,00

SATIŞ: 753,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,28

SATIŞ: 460,41

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,13

SATIŞ: 431,19

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,90

SATIŞ: 3.079,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.058,00

SATIŞ: 3.104,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.951,97

SATIŞ: 3.010,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.490,80

SATIŞ: 1.504,30

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 23 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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