Altın fiyatları son dakika: 27 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Aralık ayının sonuna doğru düşüş ivmesini devam ettiren sarı metale ilgi giderek büyüyor. Özellikle hediye amaçlı alınan çeyrek altının 742 lira civarında sevretmesi piyasaları hareketlendiriyor. Tam bu noktada Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar bilgisi sorgulanıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta sonu kapalı olan piyasalarda en son gram altın fiyatı 458 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem gördü. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…