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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika: 27 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: 27 Aralık 2020 Bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

haberi… Pandemi sürecinde en önemli yatırım kaynağı olan yakından takip ediliyor. Altın konusunda yatırımcılara ışık tutmak hedefiyle bu süreçte Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları ekonomiye yön vermeye devam ediyor. Yaz aylarında zirveyi gören gram altının 500 TL’nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken aralık ayının sonlarında nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Peki oldu? 27 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:11 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 27 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Aralık ayının sonuna doğru düşüş ivmesini devam ettiren sarı metale ilgi giderek büyüyor. Özellikle hediye amaçlı alınan çeyrek altının 742 lira civarında sevretmesi piyasaları hareketlendiriyor. Tam bu noktada Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar bilgisi sorgulanıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta sonu kapalı olan piyasalarda en son gram altın fiyatı 458 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem gördü. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,56

SATIŞ: 429,55

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.050,30

SATIŞ: 3.068,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.024,00

SATIŞ: 3.070,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,20

SATIŞ: 1.498,60

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,34

SATIŞ: 2.984,17

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,60

SATIŞ: 750,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,29

SATIŞ: 458,59

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
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Altın fiyatları son dakika: 27 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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