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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Aralık bugün ne kadar?

ile ilgili haberi: , cumhuriyet, ata ve fiyatları 28 Aralık bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününe sakin bir şekilde başlayan altının gram fiyatı akşam saatlerinde 447 lira civarında seyrediyor. Alış ve satış fiyatları tam bu noktada önem kazanırken 'dan gelen rakamlar yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 28 Aralık Pazartesi , cumhuriyet, ata ve fiyatları

Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:51 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Aralık bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Altın fiyatları haftanın ilk gününde hareketsiz bir grafik çiziyor. Alış ve satış fiyatları tam bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar yakından takip ediliyor. Bu bağlamda; haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ

Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,39

SATIŞ: 418,99

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.975,20

SATIŞ: 2.997,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.987,00

SATIŞ: 3.032,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.884,19

SATIŞ: 2.941,21

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,00

SATIŞ: 1.464,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 724,50

SATIŞ: 732,70

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 448,01

SATIŞ: 448,11

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Aralık bugün ne kadar?
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