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Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik: , cumhuriyet, ata ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kasım ayının son dönemlerinde sert düşüşe geçen ONS altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Yeni yıl öncesi altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar, " bugün ne kadar?" sorsunun yanıtını araştırıyor. fiyatları için ise 11. ayda başlayan aşağı yönlü hareket sürüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, tam ve fiyatları hangi seviyede seyrediyor? Bu başlık altında, , Ata, Cumhuriyet, gram ve fiyatları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 06:53 Son Güncelleme: 29.12.2020 07:23 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikler ve dönemlik altın fiyatı grafikleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılının son günlerinde dalgalı seyrede altın fiyatları yeni güne de hareketli başladı. Peki, haftanın ikinci işlem gününde gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? Aşağıda, 29 Aralık tarihli güncel ve canlı altın fiyatları yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 ARALIK 2020 SALI

Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,39

SATIŞ: 418,99

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.975,20

SATIŞ: 2.997,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.987,00

SATIŞ: 3.032,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.884,19

SATIŞ: 2.941,21

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,00

SATIŞ: 1.464,10

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 724,50

SATIŞ: 732,70

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 448,01

SATIŞ: 448,11

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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