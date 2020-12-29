Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikler ve dönemlik altın fiyatı grafikleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılının son günlerinde dalgalı seyrede altın fiyatları yeni güne de hareketli başladı. Peki, haftanın ikinci işlem gününde gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? Aşağıda, 29 Aralık tarihli güncel ve canlı altın fiyatları yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 ARALIK 2020 SALI

Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…