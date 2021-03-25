Son dakika: Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor





BASEL ESAS ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, BDDK dijital bankaların lisanslanması ve faaliyetleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde Basel prensipleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uyumu esas alacak. Geleneksel bankaların lisanslamalarında olduğu gibi, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelikler olacak.

Henüz lisans için bir başvuru yapılmış değil.