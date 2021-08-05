Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den ’Kemerköy Termik Santrali’ açıklaması

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kemerköy Termik Santrali' hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez, "'Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu değil" dedi. Bakan Fatih Dönmez, "Termik santralin ana ünitelerine yangının etkisi olmadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez son durumla ilgili şunları söyledi:

Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun, orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil



AYRINTILAR GELİYOR...