Bakan Dönmez'den Yeniköy Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla Milas Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu değil" dedi. Bakan Fatih Dönmez, "Termik santralin ana ünitelerine yangının etkisi olmadı" ifadelerini kullandı.