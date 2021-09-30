Yerli otomobil TOGG için yeni gelişme video ile duyuruldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin en kritik parçalarından biri olacak batarya modüllerini ve paketleri üretecek SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu. TOGG batarya konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Farasis ile iş birliği anlaşması yapmıştı.