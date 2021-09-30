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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:26 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:41

Yerli otomobil TOGG için yeni gelişme video ile duyuruldu

Yerli otomobil TOGG için yeni gelişme video ile duyuruldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobil için yeni şirket kurduğunu dikkat çeken bir video ile beraber duyurdu. Bununla beraber TOGG, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ. ile beraber yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketlerini üretecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin en kritik parçalarından biri olacak batarya modüllerini ve paketleri üretecek SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu. TOGG batarya konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Farasis ile iş birliği anlaşması yapmıştı.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu | Video

TOGG BATARYA İÇİN FARASİS İLE ANLAŞMIŞTI

SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak. TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak.

Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG için yeni gelişme video ile duyuruldu
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