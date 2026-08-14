Aile içi kavgalara son! Miras ev ve arsaların satışında yeni dönem

Miras kavgası sebebiyle senelerce süren ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına neden olan sistem değişti. 12. Yargı Paketi çerçevesinde, İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle miras gayrimenkullerin satış usulü bütünüyle yenilendi.

Yeni kanunla birlikte, aile yadigarı taşınmazların yabancılara gitmesini önlemek amacıyla ilk ihalenin sadece mirasçılar arasında yapılmasına karar verildi. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? İşte merak edilenler:

AKRABALAR İLK İHALEDE YOK

Değişiklik ne getiriyor?

Aile mirası ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller, yapılacak ilk ihalede sadece mirasçı aile içi üyelere satılabilecek. Yani mirasçılara öncelik hakkı tanınacak. Akraba da olsa üçüncü kişiler ilk ihalede yer alamayacak.

İlk artırmada satış bedeli nasıl belirlenecek?

Mirasçılar arasında yapılacak birinci artırmada verilecek tekliflerin, taşınmazın muhammen (takdir edilen) kıymetinin yüzde 100'ünü ve buna ek olarak paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir. Böylece taşınmazı almak isteyen mirasçı, diğer mirasçıların paylarını malın gerçek değeri üzerinden ödeyecek; hiçbir mirasçının payı değerinin altında tasfiye edilmeyecek.

Muhammen bedel nasıl oluşacak?

Mülkün değeri eksperce belirlenecek. Böylelikle aile mülklerinin değerinin çok altında yabancılara satılması ve yaşanan hak kayıpları engellenecek.

İlk artırmada taşınmaz değerinin altında satılabilir mi?

Hayır. Mirasçılar arasındaki birinci artırmada asgari teklif, muhammen kıymetin yüzde 100'ü ve masrafların toplamı. Taşınmaz bu aşamada değerinin altında satılamaz.

GEÇEN AY YAYIMLANDI

İlk ihalede satış olmazsa ne yapılacak?

Birinci artırmada mirasçılardan alıcı çıkmaz veya teklif şartları sağlanmazsa ikinci artırma yapılacak. İkinci artırma herkese açık olacak. Asgari teklif; muhammen kıymetin yüzde 50'si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazlaysa bu tutarın, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarıyla birlikte karşılanması şeklinde belirlenecek.

Düzenleme başladı mı?

Düzenleme, Resmî Gazete'de 31 Temmuz'da yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış açık artırmalarda eski hükümler uygulanmaya devam edecek. Yürürlük tarihinden sonra ilan edilecek satışlarda ise mirasçılar arası ilk artırma usulü zorunlu olarak uygulanacak. Bu nedenle devam eden ortaklığın giderilmesi dosyalarında satış ilanının tarihi, hangi usulün uygulanacağını belirleyen kritik unsur.

İKİ ŞART ARANIYOR

İhalenin sadece mirasçılar arasında yapılmasının şartı var mı?

İhalenin dışarıya kapatılması için iki şartın aynı anda bulunması gerekiyor. Birincisi, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edinmiş olması. İkincisi, mirasçılar dışında, üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının (hissesinin) bulunmaması.

Taşınmazı almak isteyen mirasçı ne hazırlamalı?

Kıymet takdiri raporunu incelemeli, muhammen bedelin tamamını ve masrafları karşılayacak finansmanı önceden hazırlamalı ve satış ilanını takip etmeli.

Mirasçılardan biri hissesini devretmişse ne olacak?

Mirasçılardan biri, maddi sıkıntılarla hissesini mirasçı olmayan üçüncü bir kişiye devretmiş veya satmış ise yapı bozacak. İhalenin sadece mirasçılar arasında yapılmasına dair kural uygulanmayacak. İhale doğrudan üçüncü kişilere de açık şekilde yapılacak.

ESKİ SİSTEM NASILDI?

İhaleye, şartları sağlayan herkes (üçüncü kişiler) katılabiliyordu. İhale ilk günden itibaren dışarıya açıktı. Birinci ve ikinci artırmanın her ikisinde de satış, bilirkişi tarafından belirlenen muhammen bedelin yüzde 50'si ve satış masrafları üzerinden başlıyordu. Bu durum, aileden kalan ev, arsa veya tarlaların gerçek değerinin çok altında üçüncü kişilere geçmesine yol açıyordu.

YENİ SİSTEM NASIL?

Bir defaya mahsus olmak üzere, birinci artırma sadece malik olan mirasçılar arasında kapalı devre yapılacak. Dışarıdan kimse ihaleye giremeyecek. Mirasçılar arasındaki bu kapalı ihalede satışın gerçekleşebilmesi için muhammen bedelin (belirlenen güncel değerin) yüzde 100'ü üzerinden teklif verilmesi şart. Kanunun amacı, malın öncelikle aile içinde kalmasını sağlamak ve mirasçıların mülkiyet hakkını malın gerçek değeri üzerinden korumak.