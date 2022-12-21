ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tarih açıklandı! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin’den heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 2023 için merakla beklenen tarihi açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erereken ilk resmi rakamı TÜRK-İŞ paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 için hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanacağını ifade ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 2023'ün açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj
Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz…— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 21, 2022
Sıradaki Dosya:
Asgari Ücrete Azami Fedakârlık! pic.twitter.com/Y8GF5RHMj7
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN '9 BİN TL' SORUSUNU YANITLADI
'Asgari ücret 9 bin TL olur mu?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan asgari ücretin tüm kesimleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.
BAKAN BİLGİN TÜRK-İŞ VE TİSK'LE GÖRÜŞECEK: ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK
Bakan Bilgin'in işçi ile işverenle görüştükten sonra son detayları Başkan Erdoğan'a aktarması ve asgari ücretin yarın açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı gerçekleşti. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.
TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu...Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 SENARYO
8.280 TL VE ÜZERİ OLURSA ASGARİ ÜCRET OCAK 2022'DEKİ REKORU KIRACAK
Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.
4. SENARYO 9 BİN TL OLDU
Bu 3 senaryoya işçi tarafı TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık resmi teklifi de eklendi. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda asgari ücret brüt 10 bin 589 lira, işveren maliyeti de 12 bin 442 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.
Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI TOPLAMDA YÜZDE 94,6 OLDU
Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Asgari Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Asgari ücret 2023 Başkan Erdoğan'ın son dokunuşu sonrası açıklanacak.
TÜRK-İŞ YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ MASAYA KOYDU
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantılarda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaptırılan asgari ücret anketi sonucu net 7.845 TL oldu. Bakan Bilgin ise kamuoyunda 8.000 TL gibi bir rakamın bir beklentinin oluştuğunu ifade etti.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret 3. toplantısı öncesi şu ifadeleri kullandı:
"İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler."
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE VERGİ MUAFİYETİ YÜKSELECEK
Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da yükselecek. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni yılda sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.
Yeni asgari ücretle beraber;
yeniden hesaplanacak.