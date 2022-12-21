ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tarih açıklandı! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin’den heyecanlandıran paylaşım!

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 SENARYO

Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira,

8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira,

8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

8.280 TL VE ÜZERİ OLURSA ASGARİ ÜCRET OCAK 2022'DEKİ REKORU KIRACAK

Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.

4. SENARYO 9 BİN TL OLDU

Bu 3 senaryoya işçi tarafı TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık resmi teklifi de eklendi. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda asgari ücret brüt 10 bin 589 lira, işveren maliyeti de 12 bin 442 lira olacak.