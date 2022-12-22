SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video
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Son dakika ASGARİ ÜCRET HABERİ… Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 2023 rakamını canlı yayında açıkladı! Böylece en çok merak edilen 'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. İşveren tarafını temsilen TİSK Heyeti Bakan Vedat Bilgin ile beraber Külliye'de toplantıda gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan 2023 yılı yeni asgari ücretin net miktarını 8.506 TL olarak açıkladı.