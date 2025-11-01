Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için düzenleme yapıldı. Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Düzenlemeyle yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Böylece konutlarda aylık 333 kilovatsaat yani 984 TL ve üzerinde elektrik tüketimi olanlar yeni dönemde kademeye takılacak. Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor. Elektrik ve doğalgazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranlarda ödemeye başlayacak. Peki yeni sistem nasıl olacak? İşte merak edilenler…

 Yeni uygulama kimleri kapsıyor?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcılar yeni dönemde kademeye takılacak.

333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Aylık 984 lira ve üzerinde faturası gelenler kademeden etkilenmiş olacak.

Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?

2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1.3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2.5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.

Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

Limitin altında tüketim yapan tüketicilere ne kadar devlet desteği sağlanacak?

Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülüyor.

Toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçını uygulamadan etkilenecek aboneler yapıyor?

Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29'una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6'lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29'unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?

AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/ malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edildi.

Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler nasıl belirlenecek?

Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacak.

Limitin üstünde tüketim yapan bir abone limitin altında tüketim yapmaya başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak?

2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027'de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

1 KW/S ELEKTRİK NE KADAR?

İstanbul'da 1 kW/saat elektriğin birim fiyatı 2.33 lira seviyesinde bulunuyor. Elektrik faturalarının alt kısmında geçmiş yıla göre toplamda ne kadar elektrik harcandığı yazıyor. Bu faturalara bakarak devlet desteğinden yararlanılıp yararlanılmayacağı anlaşılabiliyor. Örnekle ilerlemek gerekirse 3 kW güce sahip bir ütüyü 1 saat çalıştırdığınız zaman 6.99 liralık harcama yapılmış oluyor.



600 MİLYAR TL DESTEK

MEVCUTTA 1.000 liralık elektrik faturasının 560 lirası hâlâ devlet tarafından desteklenmeye devam edilirken, bu yıl elektrik ve doğalgazda destek miktarı 600 milyar TL'ye ulaşacak.



ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ OLUP EVDE ŞARJ EDENLERİ İLGİLENDİRİYOR

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kW'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek. Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.