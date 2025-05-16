Gabar’da gençlik coşkusu yaşanacak

Türkiye'nin petrol başkenti olan Şırnak Gabar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bölge gençleri "Terörsüz, enerjide tam bağımsız Türkiye" diye haykıracak. Bir dönem hayali ve ümidi olmadığı için dağlara çıkan gençler, şimdi görev yaptıkları o petrol kuyularında Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, pazartesi günü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, farklı partilerden 40 milletvekili ve Şırnaklı gençlerin katılımı ile Gabar'daki petrol kuyularının başında program düzenlenecek. Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda 54 nolu kulede 50 metrelik Türk bayrağı açılarak yürüyüş gerçekleştirilecek. Heyet ilk petrol üretiminin gerçekleştirildiği Şehit Aybüke Yalçın 1 nolu kuyuyu ziyaret edecek ve vana açıp petrol akışını yerinde görecek. "Terörsüz Türkiye" dönemine geçilmesi ile bölgede yaşanabilecek ekonomik kalkınmanın en önemli örneklerinden olan Gabar petrolünde bugün rekora koşuluyor. 100'ün üzerine kuyuda günlük yaklaşık 81 bin varil petrol üretiliyor. Üretimin yakın zamanda 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

HEDEF 100 BİN VARİLE ÇIKMAK

Bakan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Gabar'da yapılan petrol keşfinin önemini, "Geçmişte terör neyden besleniyordu? İnsanların ümidi, hayali yoktu. Gençler dağlara çıkıyordu. Şimdi o gençler petrol üretiminde çalışıyorlar" sözleriyle özetlemişti. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan Bayraktar, bölgede yeni kuyularda da aramaların sürdüğü müjdesini verirken, "Şırnak, özellikle Gabar'ın kuzeybatı bölümlerinde yeni aradığımız sahalar var. Yaklaşık 14 farklı aslında bölge tespit ettik. Bu alanlarda da biz şu anda arama faaliyetleri yapıyoruz, yani yeni keşifler, yeni rezervler sisteme ilave etmek için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Bütün bunlardan netice alabiliriz. Bu aldığımız neticelerle de bu üretimi inşallah 100 bin varillerin de üzerine çıkarma potansiyeli var. Ama Gabar çok büyük bir anlam taşımaya başladı bizler için şu anda özellikle bu terörsüz Türkiye ile alakalı. Terörsüz Türkiye ile ülkemizin birçok yerinde ve birçok konusundaki potansiyel böylece hayata geçecek ve hakikaten çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline geleceğiz" dedi.



MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı da ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, bölgede sondajın 27 Mart'ta başladığını belirtti. Bayraktar, "Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta görevini tamamlamış olacak. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek. Bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.