KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi

Kapasite geliştirmek isteyen ve inovasyon üreten KOBİ'ler için iki yeni destek paketi hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla sağlanacak paketlerin ayrıntılarını duyurdu. Kacır, "Hedefimiz bu iki programla 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak. Her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ'lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. KGF de kefalet sağlayacak" dedi.

REKABETÇİ KOBİ'YE DESTEK

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Programdan limited ve anonim şirket statüsünde olan, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanı güncel işletmeler yararlanacak. Destek programına şirketler KOSGEB sayfasından başvuru yapabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda işletme başına alt kredi limiti 5 milyon TL, üst limit ise 50 milyon TL olacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi. Program kapsamında KOBİ'lerin, makineteçhizat alımları, yazılım ve personel giderleri, hizmet alımları desteklenebilecek. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası ile işbirliği yapıldı.

ÖLÇEK BÜYÜTENE DE VAR

Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak. Destek programı kapsamında KOBİ'lerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine bu uygulama esasları ve finansal kuruluşlarla imzalanacak protokol hükümleri kapsamında geri ödemesiz şekilde destek verilecek. KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek. İşletme başına alt kredi limiti 1 milyon TL, üst limit ise 20 milyon TL olacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi. Bu programda, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Katılım Bankası ile işbirliği yapıldı.



KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI NEDİR?

DESTEK UNSURLARI

İşletme başına kredi alt limiti 5.000.000 TL

İşletme başına kredi üst limiti 50.000.000 TL

Destek puanı 20

Azami kredi vadesi 36 ay

KAPASİTE GELİŞTIRME DESTEK PROGRAMI NEDİR?

DESTEK UNSURLARI

İşletme başına kredi alt limiti 1.000.000 TL

İşletme başına kredi üst limiti 20.000.000 TL

Destek puanı 20

Azami kredi vadesi 36 ay

BANKACILAR NE DEDİ?

KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda konuşan KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, orta teknolojiden bir üst teknolojiye çıkma noktasında ülkenin en önemli hedeflerinden olduğuna işaret etti. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da yalın, erişilebilir ve dijital bir KOSGEB olmak için KOBİ'leri ziyaret ettiklerini söyledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, KOBİ'lerin, bölgesel kalkınmaya sundukları katkıyla ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez kurumları olduklarını belirtti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de "Yüksek teknolojili imalat, Ar-Ge ve inovasyon, bilişim gibi alanların desteklenmesinin, istihdamı ve ihracatı artırıp cari açığın azalmasına da katkı sağlayarak çarpan etkisi oluşturacağını düşünüyoruz" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan bankanın toplam ticari kredilerinin yüzde 55'ini KOBİ'lere verdiklerine işaret etti. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, KOBİ'lerin bu programla finansmana erişiminin kolaylaşacağını anlattı.