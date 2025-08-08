Madenlerde çantacılığa geçit yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sektöründe "çantacı" olarak tabir edilen ruhsat alıp yatırıma dönüştürmeyenlerin temizlenmesi için harekete geçti. Buluculuk hakkı verilen madenler için işletme ruhsatı alan firmaların yatırım programlarını iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda ruhsatları iptal edilecek. Aynı şekilde ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi halinde de ruhsat iptal edilecek. Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşırken, kanunun uygulanmasına yönelik alt yönetmelik taslağı hazırlandı.Yapılacak yönetmelik değişikliği ile maden ruhsat bedellerinin yüzde 70'i genel bütçeye gelir kaydedilmesi kararlaştırılırken, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin niteliğinde ya da maden cinsinde değişiklik yapılması durumunda revize maden arama projesinin de verilmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca sondaj kuyu lokasyonlarının denetime kadar muhafaza edilmesi, sondaj sonucunda alınan karotların muhafaza edilmesi zorunlu olacak. Planlanan sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri ile sondaj lokasyon bilgilerinin başlangıç tarihinden bir hafta öncesine kadar, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgilerinin de günlük olarak e-Maden sistemine girilmesi zorunlu tutuldu. Buluculuk hakkı verilen maden için işletme ruhsatı alan firmaların yatırım programlarını iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda ruhsat iptal edilecek.Aynı şekilde ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi halinde de ruhsat iptal edilecek. Ruhsat uzatım taleplerinde ise üretimin en az yüzde 30'u kadar üretim yapılmış olması şartı aranacak.İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar devlet hakkı alınacak. Ruhsat ve rehabilitasyon bedellerinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılması gerekecek. Tahsil edilen rehabilitasyon bedeli tahsil tarihi itibarıyla ilgili kurumların rehabilitasyon bedeli hesabına aktarılacak. Lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli ve rehabilitasyon bedeli alınmayacak.Özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar Kanunu'na göre korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, ormanlar, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, Kıyı Kanunu'na göre korunması gerekli alanlar, askeri yasak bölgeler, sit alanları, tarım arazisi gibi izne tabi alanlarda izin alınmadan faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde işletme faaliyetleri durdurulacak.Devlet ormanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmesi için ruhsat düzenlenmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin istenecek. Olumsuz görüş verilmesi halinde, ruhsat düzenlenmeyecek. İşletme ruhsatı taban bedeli hariç, başvuru sahibinin ödediği bedeller iade edilecek.