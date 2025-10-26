Milyonların ev hayalini gerçekleştirecek proje: Bankaya göre 7 kat ucuz

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başladı. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek, dar gelirli aileler uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak. Peki fiyatlar ne olacak? İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için fiyatlar 1 milyon 950 bin, aylık taksit ödemeleri ise 7 bin 313 liradan başlıyor. Buna karşılık İstanbul'da aynı konut tipinde ve aynı büyüklükteki herhangi bir dairenin ödeme planı karşılaştırıldığında aradaki 7 katı aşkın fark dikkat çekiyor.

TAKSİT 98 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Örnekle açıklamak gerekirse, 2 milyon liralık bir dairenin 120 ay vadeli çekilen kredisinde faiz oranı yüzde 2.80. Aylık taksit ödemesi ise 58 bin liraya çıkıyor. 240 ay vade seçeneği tercih edildiğinde ise aylık faiz oranı ortalama yüzde 3.25'e çıkıyor ve taksit tutarı ise 65 bin lirayı buluyor. Kampanya kapsamında 80 metrekarelik 2+1 bir evin fiyatı 2 milyon 950 bin lira, aylık taksitleri ise 11 bin 63 lira olacak. Yine İstanbul'da aynı büyüklükteki 3 milyon liralık bir daire banka kredisiyle satın alındığında aylık faiz oranı yüzde 2.80 ile hesaplandığında taksitler 87 bin lirada çıkıyor. Birçok bankada 240 ay vade seçeneği yok. 20 yıla varan vade seçeneği sunan bankalarda ise faiz oranı yüzde 3.25'e çıkarken aylık ödemeler ise 98 bin liraya yükseliyor.

KAMPANYALI ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.



FİYATLAR NE KADAR OLACAK?



İSTANBUL'DA:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı: 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL.

65 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL



ANADOLU İLLERİNDE:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı: 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.



KAMPANYADA 5 HEDEF



81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak.

Konut arzının artması ile fiyat artışı dengelenecek.

İlk kez devlet kiralık konut üretecek. Evler piyasa rayicinin çok altında rakamla kiralanacak. Dar gelirliler, ev sahibinin zam baskısı olmadan bütçesine göre konut bulabilecek.

Zaman içinde kiralık sayısı artınca kira artış hızı yavaşlayacak.

Uygun fiyatlı kiralık konut sayesinde riskli evlerde yaşayanlar daha kolay dönüşüm kararı verebilecek.



VATANDAŞ KAÇ YILDA NASIL ÖDEYECEK?



Kurada hak sahibi olan vatandaşlar sözleşme sonrası ödemelere başlayacak. Yüzde 10 peşin ödeyen vatandaşa 240 ay, yani 20 yı ltaksit imkânı sunulacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek.

KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK?



500 bin sosyal konutun inşa edileceği projelerde, şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5, engelliler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler için yüzde 20, 18-30 yaş arası gençler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

KİRALIK EVLERDEN KİMLER YARARLANACAK?

Devlet ilk kez kiralık konut yapacak ve TOKİ eliyle kiralama sistemi kurulacak. Konutlar, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Kiralı konutlardan işçi ve memurlar, asgari ücretliler ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahipleri faydalanacak. Kira için de satışta olduğu gibi kriterler açıklanacak.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler görüntülendi. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

SOSYAL DONATILAR DİKKAT ÇEKTİ

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Projede şehit yakınları, gazi, engelli, emekli, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan oluşturuldu. Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kura aralıkta çekilecek. ANKARA



2026 YILINDA BAŞLANACAK

İŞTE DEV KONUT HAMLESİNDE VATANDAŞIN MERAK ETTİĞİ SORULAR VE CEVAPLARI ŞÖYLE:

Vatandaş doğrudan ev alabilecek mi? Sosyal konut projelerinde doğrudan ev alınamıyor. Vatandaş önce başvuru yapacak, sonra kurayla hak sahipleri belli olacak.

Kuraya başvuru ne zaman, nasıl olacak? Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Vatandaş başvuru için 5 bin TL ödeme yapacak. Kurada hak sahibi olamazsa parasını geri alacak.

Kimler başvuru yapabilecek? Kuraya herkes başvuramıyor. Evlerin gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması için şu kriterler aranıyor:

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak ilk şart.

Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.

Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşan gelire sahip olanlar başvuru yapamayacak.

Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Evler nerelerde yapılacak? 81 ilde sosyal konut yapılacak. Her ilde sayı ihtiyaca, arsa büyüklüğüne göre değişecek. En çok konut İstanbul'da inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a yer alacak. Ankara'da yaklaşık 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konut hayata geçecek. Kiralık sosyal konut ise ilk etapta sadece İstanbul'da olacak. Her iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak.

İnşaatlar ne zaman başlayıp bitecek? Proje önceki gün açıklansa da çalışmaları sene başında başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderdi. Yani inşaatlar için adresler belirlendi. Buna paralel ihaleler kasım ayında, yapım süreci 2026'da başlayacak. Projeler, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanacak. İlk teslim Mart 2027'de yapılacak.

Evler hangi tip ve özellikte olacak? Evler 1+1 ve 2+1 olacak. 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1, 150 bin adet de 55 metrekarelik 1+1 yer alacak. Projeler yatay mimaride ve geleneksel dokuya göre inşa edilecek.