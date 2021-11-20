Reuters’tan provokatif ekonomi analizi! Kur lobisinin operasyon medyası da devrede

REUTERS'IN ANALİZİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Ekonomi üzerinden Türkiye'nin istikrarına saldıran lobilerin esas hedefi ise Başkan Erdoğan. Analizde de bu açıkça gözler önüne serildi. Reuters'ın analizinde, Erdoğan iktidardayken herhangi bir geri dönüşün geçici olacağı değerlendirilmesine yer verildi.

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ANALİZDE MUHALEFETİN DİLİ KULLANILDI

Ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini azalttığı algısını yayan analizde muhalefetin dili de kullanıldı ve erken seçime gidilebileceği belirtildi. Analizde ittifak ortağı MHP de hedef alındı. Analizde MHP'nin Erdoğan'ın yüzde 50'nin altına çektiği algısı servis edildi.

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