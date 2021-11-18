SON DAKİKA HABERİ | ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları en çok arananlar arasında yerini aldı. 18 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Önümüdeki dönemde altın ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek altın fiyatı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.015,00 TL

SATIŞ (TL) 1.046,00 TL

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