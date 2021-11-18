Son dakika haberler…Ons altın ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 658 lira ile tarihi zirvesine yükseldi. Çeyrek altın fiyatları da 1000 liranın üzerinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 4300 lirayı aştı. İşte altın fiyatları için son durum…
SON DAKİKA | ONS ALTIN FİYATLARI 1850 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ
Küresel düzeyde piyasalar Fed'den gelecek sözlü yönlendirmelere odaklandı. ABD'de açıklanan enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bununla beraber Fed'in bu doğrultuda nasıl karar alacağı ile ilgili beklentilerle ons altın fiyatları 1850 doların üzerine yükseldi.
Altın, yıllardır dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor.
GRAM ALTIN YATIRIMCISINA 1.5 AYDA YÜZDE 30 KAZANDIRDI
Ekim ayına yani yılın son çeyreğine 500 liradan giriş yapan gram altın fiyatları gördüğü 658 lira dikkate alındığında yatırımcısına 158 lira ile yüzde 30'un üzerinde kazandırdı.
ONS ALTIN 110 DOLAR YÜKSELDİ
Ons altın ise aynı dönemde 110 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 6 kazandırdı.
SON DAKİKA HABERİ | ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları en çok arananlar arasında yerini aldı. 18 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Önümüdeki dönemde altın ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek altın fiyatı ve güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.015,00 TL
SATIŞ (TL) 1.046,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 4.065,00
SATIŞ(TL) 4.158,00
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CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ (TL) 576,32
SATIŞ (TL) 585,30
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