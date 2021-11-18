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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni tarihi zirvesine yükseldi: Altın için bu başlıklara dikkat!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:11 Son Güncelleme: 18.11.2021 13:18

SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni tarihi zirvesine yükseldi: Altın için bu başlıklara dikkat!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni tarihi zirvesine yükseldi: Altın için bu başlıklara dikkat!

Son dakika haberleri…Altın fiyatları Eylül ayında başlayan yükseliş trendini Kasım ayında da sürdürüyor. Yeni haftada 600 lira psikolojik bandını kıran gram altın fiyatları bugün gördüğü 658 lira ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Ons altın ve dolar kuru ile yön bulan gram altın için son dakika gelişmeleri gündemdeki sıcaklığını artırdı. Fed’in varlık alımlarını azaltmasıyla para piyasalarında yeni dönemde girilirken, dünyada enflasyondan korunma aracı olarak altın ön plana çıkmaya başladı. Yurt içinde en çok araştırılanların başında, “Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu” gibi sorular yer alıyor. İşte altın için son gelişmelerle beraber canlı fiyatlar…

Son dakika haberler…Ons altın ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 658 lira ile tarihi zirvesine yükseldi. Çeyrek altın fiyatları da 1000 liranın üzerinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 4300 lirayı aştı. İşte altın fiyatları için son durum…

SON DAKİKA | ONS ALTIN FİYATLARI 1850 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Küresel düzeyde piyasalar Fed'den gelecek sözlü yönlendirmelere odaklandı. ABD'de açıklanan enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bununla beraber Fed'in bu doğrultuda nasıl karar alacağı ile ilgili beklentilerle ons altın fiyatları 1850 doların üzerine yükseldi.

Altın, yıllardır dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor.

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GRAM ALTIN YATIRIMCISINA 1.5 AYDA YÜZDE 30 KAZANDIRDI

Ekim ayına yani yılın son çeyreğine 500 liradan giriş yapan gram altın fiyatları gördüğü 658 lira dikkate alındığında yatırımcısına 158 lira ile yüzde 30'un üzerinde kazandırdı.

ONS ALTIN 110 DOLAR YÜKSELDİ

Ons altın ise aynı dönemde 110 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 6 kazandırdı.

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SON DAKİKA HABERİ | ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları en çok arananlar arasında yerini aldı. 18 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Önümüdeki dönemde altın ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek altın fiyatı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.015,00 TL

SATIŞ (TL) 1.046,00 TL

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CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.065,00

SATIŞ(TL) 4.158,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 576,32

SATIŞ (TL) 585,30

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni tarihi zirvesine yükseldi: Altın için bu başlıklara dikkat!
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