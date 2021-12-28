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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:29 Son Güncelleme: 28.12.2021 15:54

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama

Son dakika haberine göre; Hazine  ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sonrası Twitter'dan mesaj yayınladı. Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.

Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yer aldı.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama
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