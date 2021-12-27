Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar

Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar dolara çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın idealindeki araçlarından biri oldu.

Altyapımız da b uekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.