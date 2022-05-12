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Giriş Tarihi: 12.5.2022 14:48 Son Güncelleme: 12.5.2022 15:02

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk mesaj: Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kritik toplantı sonrası ilk mesaj: Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Nebati'den bir açıklama geldi. Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında gıda firmalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Nebati yaptığı açıklamada, "Yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." dedi.

İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

Hazine ve MAliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri katıldı.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA: CESUR ADIMLAR ATILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK

Bakan Nebati, gözlerin çevrildiği Dolmabahçe'deki toplantıdan ilk bilgileri paylaştı. Nebati yaptığı açıklamada, "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ KONUT TEMSİLCİLERİ İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 0,89 ve0,99 faizli kredi ile ev projesi sonrası harekete geçti. Bakan Nebati, fahiş fiyat uygulamaları ile mücadele edileceğini, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirmişti. Bakan Nebati'nin 16 Mayıs'ta konut sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği duyuruldu. Toplantıda konut sektörünü canlandıracak son kampanya ve sektörden beklentiler ele alınacak.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk mesaj: Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
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