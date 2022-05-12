Bakan Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü ile yaptığı toplantı sonrasında “KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıda sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Nebati, "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"