Emekliye promosyon yarışı! Emekli banka promosyon tutarları ne kadar oldu? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamu bankalarının promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına çıkarılması, sektördeki rekabeti kızıştırdı. Bazı özel bankalar hemen harekete geçip tutarları artırdı. Peki emekli promosyonu ne kadar oldu? Kamu bankaları promosyonları ne zaman başlayacak? Özel bankaların 2024 promosyon miktarları ne kadar oldu?
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