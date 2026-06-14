Sosyal medyadan ev satan yandı!

Emlak ilanlarında sahteciliği önlemek amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası dolandırıcılar bu kez sosyal medya platformlarına yönelince mağduriyet arttı. Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne 5 milyon TL idari para cezası kesti.

15 ŞUBAT'TA DEVREYE GİRMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla 15 Şubat'ta EİDS uygulamasını başlamıştı. O tarihten sonra ilan verilmesi için kurulan EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu olmuştu. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarını zorunlu olarak yapmıştı. EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galerilerce verilebiliyor.





415 BİN SAHTE İLAN TEMİZLENDİ

TÜM Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam ilan sitelerinde satılık konut ilanlarında yaşanan 415 bin 618 adetlik (yaklaşık yüzde 26) düşüşü, uzun zamandır piyasayı manipüle eden sahte ve yetkisiz ilanların tasfiyesi olarak nitelendirdi. Sanal köpüğün ortadan kalktığını belirten Akçam, "İlan sitelerinden silinen 415 bini aşkın ilan, sektörümüzün yıllardır maruz kaldığı bilgi kirliliğinin bir göstergesiydi. Bugün yaşanan bu düşüş, piyasanın daha şeffaf, daha güvenilir ve gerçek verilere dayalı bir yapıya kavuştuğunun kanıtıdır" dedi.



SOSYAL MEDYAYA KAYDI

EİDS sisteminin getirilmesinin ardından birçok yetkisiz kişi ilanlarını Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden yapmaya başlamıştı. Doğrulanmamış ilanlar bir süre sonra hem birçok vatandaşın mağdur olmasına hem de vergi kaybına yol açmıştı. EİDS ile birlikte ilan siteleri ile tapu beyanları arasında doğrudan bağlantı var. Bu durum, resmi ilan vermeyi aynı zamanda vergi denetimiyle eş anlamlı hale getiriyor. Örneğin ilanda 10 milyon olan bir ev tapuda 3 milyon olarak gösterilemiyor. Bu nedenle bazı emlak danışmanları ve mülk sahipleri satış süreçlerini kapalı ağlara taşıyordu. Ticaret Bakanlığı da EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamaya başlamıştı.