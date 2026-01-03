Telefona gelen yasadışı kumar linkine önlem

Cep telefonlarına yasa dışı bahis şirketi ve sitelerinden gelen, son dönemde artan reklam SMS'lerine önlem geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicileri dolandırmaya yönelik iletiler ile bahis ve kumar amaçlı mesajları engellemeye yönelik ek tedbirler aldı. Bu kapsamda, yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu karar da 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.Son dönemde 0312, 0212, 0850 alan kodlu telefon numaralarıyla cep telefonlarına gelen yasa dışı bahis siteleri reklamları vatandaşı tuzağa düşürüyordu. "Buraya bak", "Acil bakman lazım", "Şu kadar kazandın" gibi mesajlarla vatandaşta merak duygusunu uyandırıp, başlangıçta bonus olarak para ve ücretsiz oynama hakkı tanıyarak SMS'lerin cazibesini artırıyorlardı. Yasadışı bahis oynatıyorlar, illegal bir ortamda vatandaşı mağdur ediyorlardı. BTK'nın tedbirleriyle bunun önüne geçilmiş olacak. Öte yandan "Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki sahtekârlıklara karşı da kapsamlı düzenlemeler getiriliyor.BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, tüketicileri dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor. Kararla, 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması yasaklanıyor."Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki dolandırıcılık yönteminde yeni yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu. Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu. Bu yöntem, abonelerin mevcut taahhütlerini sonlandırarak yüksek tazminatlar ödemesine ve bilmedikleri başka bir internet servis sağlayıcıya geçmelerine neden oluyor, ciddi mağduriyetler yaratıyordu. Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı. Kurala uymayan operatör ve servis sağlayıcılara, pazarlama faaliyetlerinin sınırlandırılmasından lisans iptaline kadar çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.