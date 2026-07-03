Ucuz tatilde büyük tuzak

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, online konaklama platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar da ciddi artış gösterdi. Özellikle villa, günlük ev ya da yazlıklar dolandırıcıların adresi oldu. Online platformları birebir kopyalayarak sahte ilanlar aracılığıyla kurulan tuzaklar, vatandaşları binlerce liralık zarara uğratıyor. Bu platformlar üzerinden ilan verilen yazlık ya da villalarda komisyon ücretlerini gerekçe göstererek IBAN üzerinden ödeme talep eden dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ucuz tatil hayali suya düşen vatandaş, komisyon ücretinden kaçarken elindeki tüm paradan oluyor.

GÜVEN OLUŞTURUYORLAR

Sistem şöyle işliyor: Dolandırıcılar, kopya online platformlar üzerinden villa, günlük ev ya da yazlıkları sahte ilanlarla 10-15 günlük ya da sezonluk kiraya çıkarıyor. Burada özellikle 5 yıldızlı puanlar, güzel yorumlar, profesyonel fotoğraflarla güven veren ilanlar oluşturularak vatandaşların ilgisi çekiliyor. İlanı gören vatandaş kiralama yapmak için sözde mülk sahibi olan dolandırıcıyla irtibata geçiyor. Vatandaşın tüm sorularına çok profesyonelce yanıt veren dolandırıcılar, platform üzerinden telefon numarası verip vatandaşı platform dışına çıkarıyor. Telefonda da görüşmeyi sürdüren dolandırıcılar vatandaş nezdinde ciddi bir güven oluşturuyor.

KOMİSYON YERİNE İNDİRİM



Vatandaşın tüm sorularını yanıtlayan dolandırıcıların asıl hamlesi ise burada devreye giriyor. Online platformların yüzde 20-30 komisyon bedeli kestiğini, bunun yerine yüzde 20-30 indirim yapabileceğini belirten dolandırıcılar vatandaştan ödemeyi platform dışında yapmasını talep ediyor. Ardından ödeme için kişisel banka hesapları devreye sokuluyor. IBAN hesaplarına yapılan transferler sonrasında da dolandırıcılar anında ortadan kayboluyor. Vatandaşın telefonlarını engelleyen hatta o hattı kapatan dolandırıcılar, eş zamanlı olarak ilan platformlarındaki sahte ilanlarını da kaldırıyor. Dolandırıldığını anlayan vatandaş platformu aradığında ise böyle bir ilanın olmadığını ve platform üzerinden ödeme yapılmadığı için herhangi bir destek sağlanamayacağı yanıtıyla karşı karşıya kalıyor.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Dolandırıcılar önce gerçek ilanları kopyalıyor ve online platformlarda bu ilanları yayımlanıyor.

Vatandaşla ilk iletişim güven oluşturmak için platform üzerinden kuruluyor.

Sonra vatandaş "Komisyon yüksek, ödemeyi dışarıdan yapalım. Size yüzde 10-30 indirim verelim" teklifiyle platform dışına çıkarılıyor.

Ödeme doğrudan kişisel IBAN'a isteniyor.

Yani güvenli sistem kullanılarak tüketici güvensiz alana yönlendiriliyor. Böylece platformun sağladığı güvenlik ağı tamamen ortadan kalkıyor.

TÜM PARADAN OLUYORLAR

- Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, online platformların dolandırıcılara da kapı araladığını söyledi. Akdoğan, "Eğer arada bir emlakçı yoksa ya da mülk sahibi ile tanışılmıyor, mülkü görme fırsatı olmuyor ve sadece internet üzerinden sezonluk kiralama yapılıyorsa ödemenin de platform üzerinden yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki komisyon ücretinden kaçarken ya da yüzde 10-20 indirim alacağım derken vatandaş tüm parasından olabiliyor" dedi. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık ihtimallerini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, mülk sahibinin tanınmadığı noktada asla IBAN ile ödeme yapılmamasını tavsiye etti.

SUÇ DUYURUSU YAPIN



- Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, platform dışı ödemelerin kullanılmamas ve şüpheli ilanların yetkili mercilere bildirilmesinin bu tür dolandırıcılıkların azaltılmasında en etkili korunma yöntemleri olduğunu söyledi. Güllü, "Rezervasyon ve ödeme sadece resmi uygulama veya web sitesi üzerinden yapılmalı. İndirim gibi cazip tekliflere kanmayın. Ödemeleri kredi kartı ile ödeyin çünkü itiraz ve iade imkânı var" dedi. Dolandırılma halinde hemen bankayı aramayı öneren Güllü, "Aynı zamanda savcılığa da suç duyurusu yapın. Yaptığınız ödeme miktarına göre 186 bin TL'nin altında ise doğrudan tüketici hakem heyetine, 186 bin TL ve üzeri ise arabuluculuk görüşmelerinden sonra tüketici mahkemesine başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.