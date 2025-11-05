Yüzyılın projesinde geri sayım başladı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, projeye ilişkin başvurularını 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. e-Devlet başvuruları ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Peki kimler başvuracak? Hangi kanaldan başvuru yapılacak? İşte vatandaşın sosyal konut başvurusunu eksiksiz ve hatasız yapması için dikkat edilmesi gerekenler...

- Başvuru için hangi şartlar aranıyor?

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların

En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

Proje ilinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Deprem bölgesinde yer alan illerde başvuruda bulunacak vatandaşların, hem o ilde ikamet etmesi hem de il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri kategorisinde başvuranlar için ise son üç yıldır aynı ilde ikamet etme koşulu bulunuyor.

- Bankadan başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular, projesine göre; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin proje ilindeki yetkili şubelerine yapılacak. Başvuru sahipleri, T.C. Kimlik Belgesi ile birlikte; projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, yetkili banka şubelerinden, başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilecek.

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık kurulu raporuna ait) belge ile başvuru yapabilecek.

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi ile başvuru yapabilecek.

3 ve daha fazla çocuklu aileler, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olduğunu bildirir Vukuatlı Nüfus Belgesi ile başvuruda bulunabilecek.

- E-Devlet üzerinden nasıl başvurulacak?

Başvuru sahibi e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvurabilecek.

Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alıyor.

e-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru durumunuzu e-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

e-Devlet başvuruları 18/12/2025'te sona erecek.

e-Devlet üzerinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında, başvuru kategorisine uygun olduklarına dair belge istenecek.

e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılan hesaba, başvuru ücretinin EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde başvuru iptal edilecek.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapan vatandaşların ayrıca banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek yok.

- Kimler başvuramaz?

Daha önce TOKİ'nin İlk Evim / Arsa Projesi kapsamında hak sahibi olanlar, AFAD veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı projelerinde hak sahipliği bulunanlar, başvuru tarihi itibarıyla 24 Ekim 2025'ten önce tapuda bağımsız konutu bulunanlar, bu projeye başvuramayacak.



BAŞVURU BEDELİ 5 BİN LİRA

Başvurular için 5.000 TL bedel alınacak. Hak sahipleri, "Hak Sahibi Belirleme Kurası" ile belirlenecek. Kura tarihleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Projede yer alan konutlar, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Aylık taksitler, yılda iki kez memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.