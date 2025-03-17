Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin onaylanması halinde, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılacak.

24-28 MART'TA ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor.

Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bek- leniyor. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.

AYNI MİKTARDA OLMAYACAK

Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.



134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK

16.6 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesi ise 134.5 milyar TL olacak. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon 43 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon 291 bin TL ikramiye verilmişti.



İKRAMİYEYİ KİM NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.